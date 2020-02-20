Сургут, Югра, , 18:28 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) горожане наблюдают в общественном транспорте удивительную картину — чиновники горадминистрации добираются до работы и обратно на общественном транспорте. Таково распоряжение мэра экономической столицы Югры Вадима Шувалова, сообщает «СургутиформТВ».

Чиновникам предложено пересесть на неделю в общественный транспорт, чтобы прочувствовать на себе реальное положение дел в сфере пассажирских перевозок города. Первыми участниками эксперимента стали представители департамента городского хозяйства. Именно их ведомство отвечает за работу общественного транспорта, на которую жители экономической столицы Югры постоянно жалуются мэру в социальных сетях.

Начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Сургута Рустам Гильманов сообщил изданию, что первый день эксперимента показал, что чистые с утра автобусы к вечеру становятся грязнее. А в целом пока каких-либо нарушений он не увидел.