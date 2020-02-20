Ульяновск, , 18:26 — REGNUM В Ульяновске в 2020 году будет реализован проект «Ты живешь на улице Героя». Эти улицы не только приведут «в надлежащее состояние», но и оформят информационными табличками, сообщает администрация областного центра.

На оргкомитете в честь 75-летия Победы была одобрена идея размещения памятных табличек на фасадах многоквартирных домов на улицах, названных именами воинов, удостоенных звания Героя. По проекту «Ты живешь на улице Героя» разработаны и представлены эскизные предложения.

Глава Ульяновска Сергей Панчин отметил, что эти улицы должны быть «приведены в надлежащее состояние»:

«Но основное — это работа с молодёжью, которая должна знать историю, знать о героических подвигах наших предков, вкладе советского народа в достижении Победы».

Также члены оргкомитета поддержали идею переиздания книжки-раскраски «Улицы наших героев». В ней содержится 12 статей о героях-ульяновцах и рассказывается о семи памятниках, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны могут появиться тематические граффити. Инициативу подержали в администрациях Ульяновска и Новоспасского района.

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