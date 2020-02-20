Москва, , 18:14 — REGNUM Законопроект, направленный на снижение числа безнадзорных животных, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Олегом Шеиным, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Авторы высказали ряд замечаний к новому закону о гуманном отношении к животным и предлагают свои меры. В частности, предлагается ряд норм, касающихся содержания животных в приютах. В частности, владелец приюта обязан содержать поступившее в приют животное до момента естественной смерти, возвращения на место прежнего обитания либо передачи иным лицам.

Собственник приюта также обязан разместить фото нового питомца в интернете и сделать все возможное для поиска хозяев.

Кроме того, предлагается установить, что «мероприятия по контролю над численностью и состоянием безнадзорных животных проводятся с учётом местных особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ».

Перечень мероприятий по контролю над численностью и состоянием безнадзорных животных, объём проведения, их возможное сочетание на территории региона устанавливаются органами государственной власти субъекта РФ, исходя из региональных особенностей, говорится в документе.

Приюты обязаны проводить стерилизацию и кастрацию отловленных животных.