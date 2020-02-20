Красноярск, , 18:05 — REGNUM Поездка в метро Красноярска, которое ещё не построено, предположительно будет стоить 30 рублей. Об этом на заседании в горсовете сообщили представители управления по строительству красноярского метрополитена.

Проект метро, прошедший предварительную экспертизу, в настоящее время дорабатывается, передаёт «Проспект Мира». Первую ветку планируют построить к 2024 году.

Для сравнения, поездка в метро Новосибирска стоит 25 рублей, в Санкт-Петербурге — 55 рублей, в Москве — 57 рублей, проезд по карте «Тройка» — 40 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов в ходе круглого стола, посвящённого строительству красноярского метро, заявил о том, что весь проект обойдётся в 77 млрд рублей.

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Напомним, проект красноярского метрополитена заморозили с середины 90‑х годов XX века. В строительство тогда было вложено около 12 млрд рублей. В настоящее время содержание подземки съедает десятки миллионов рублей ежегодно.

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