Москва, , 18:05 — REGNUM Законопроект о регистрации животных внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Олегом Шеиным, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Прописывается, что обязательной регистрации подлежат собаки, «а также иные животные, условия содержания или использования которых предполагают появление их вне мест постоянного содержания».

Парламентарии предлагают установить, что порядок проведения регистрации, её периодичность, регистрационные формы устанавливаются правительством РФ.

Регистрация животных осуществляется за счёт средств федерального бюджета, настаивают авторы.

Основным документом, удостоверяющим факт регистрации животного, является регистрационное удостоверение. Форма регистрационного удостоверения и порядок его выдачи, типы и порядок использования электронных радиочастотных меток (микрочипов) устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При регистрации животного ему вводится электронная радиочастотная метка (микрочип), говорится в законопроекте.