Волгоград, , 17:59 — REGNUM Приговор бывшему заместителю начальника одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному Федеральному округу, а также главному специалисту-эксперту этого структурного подразделения вынес суд в Волгограде. Чиновники сфальсифицировали служебные документы по проверке неучтённого алкоголя и попались на крупной взятке, сообщили 20 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Проверяющие поддались соблазну получить крупное вознаграждение за несоставление административных материалов в отношении коммерческой организации и конфискации трёх тысяч литров поддельного алкоголя. Младший сотрудник получил от коммерсанта 100 тысяч рублей за «нужные» документы и направил бумаги на подпись начальнику, который был осведомлён о деталях проверки.

Руководителя приговорили к полутора годам исправительных работ, его подчинённому назначили три года и три месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.