Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM В Новой Ляле (Свердловская область) малолетней девочке вернули исконное отчество, которое ранее изменила мать ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ранее в управлении соцполитики по Новолялинскому району разрешили матери сменить девочке отчество. Однако данный акт не соответствовал нормам закона: отчество до 14 лет менять можно только после смены имени отцом, усыновления, удочерения или его отмены, а также после госрегистрации установления отцовства.

В данном случае ничего из вышеперечисленного не произошло, и разрешение было дано без законных оснований. После рассмотрения протеста прокуроратуры района приказ управления был отменен, а девочке вернули прежнее отчество.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно примерно 80 тысяч жителей России решаются на смену имени. А в 2018 году на такую процедуру решились 87,5 тысяч человек.

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