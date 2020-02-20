Рим, , 17:48 — REGNUM Работники авиакомпании Air Italy в четверг, 20 февраля, в ходе акции протеста перекрыли площадь Porta Pia, передает информагентство ANSA.

Протестующие вступили в стычки с полицией и прорвали оцепление. Позже блокировка была снята.

Как сообщало ранее, руководители Air Italy 11 февраля сообщили о намерении ликвидировать компанию из-за хронических финансовых проблем. Без работы могут остаться 1500 человек — впрочем, часть пилотов, по предварительным данным, перейдут в Ryanair. Сотрудники Air Italy проводят акции протеста и требуют вмешательства правительства, однако министр инфраструктуры и транспорта Паола Де Микели уже заявила, что властям удастся в лучшем случае уговорить владельцев авиакомпании отложить исполнение их решения.