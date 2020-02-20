Полтава, Украина, , 18:07 — REGNUM Персонал санатория, в котором будут размещены на карантин граждане Украины, эвакуированные из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса, не будет контактировать с ними. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба правительства Украины.

Прибывшие из Уханя граждане Украины и иностранные граждане будут размещены на 14-дневный карантин в санатории Национальной гвардии, который находится в посёлке Новые Санжары в Полтавской области, в 194 км от города Харькова. Персонал санатория вывезен с его территории, никто из работников не будет контактировать с людьми, находящимися на карантине.

Поясняется, что в составе группы, прибывшей спецрейсом из Уханя, есть врачи, медицинский персонал и технические специалисты для полноценного обеспечения пребывания, безопасности и, если понадобится, лечения эвакуированных. Медики будут находиться на объекте круглосуточно, рядом будет дежурить машина экстренной помощи.

Также отмечается, что все отходы будут утилизироваться в особом порядке, все канализационные стоки будут обезвреживаться. После карантина предполагается, что граждане вернуться домой, но в случае необходимости карантин может быть продлён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с прибытием спецборта с эвакуированными из Уханя, на Украине начались массовые протесты. В Львовской области, где расположен санаторий, в котором первоначально предполагалось разместить эвакуированных на карантин, сотрудники и пациенты перекрыли ведущую в учреждение дорогу. Протестные акции провели и жители посёлка Новые Санжары, которых успокаивал лично глава МВД Украины Арсен Аваков.

Часть персонала в санатории «Новые Санжары» уволилась, отказавшись работать с людьми, прилетевшими из Уханя.

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