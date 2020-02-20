Рига, , 17:18 — REGNUM Финансовая полиция Латвии в 2019 году выписала 363 ордера и арестовала на счетах клиентов кредитных организаций 345,98 млн евро. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Журналисты отмечают, что сумма арестованных средств на счетах в коммерческих банках в Латвии увеличивается с огромной скоростью. Так, по сравнению с 2018 годом объём вырос втрое.

Кроме средств на счетах клиентов, сотрудники FID арестовали 15 объектов недвижимости и четыре банковских сейфа. Общее количество дел, расследованных полицией и направленных в прокуратуру, возросло на 14%.

Из 113 уголовных процессов с участием FID 97 касаются легализации средств полученных преступным путём, в двух случаях речь о нарушении латвийского и международного режимов санкций. Остальное относится к уклонению от уплаты налогов, коррупции и мошенничеству.

Отмечается, что в течение 2019 года финансовая полиция Латвии получила 5264 сигнала о возможных преступлениях. Главными партнёрами спецслужб Латвии стали РФ, США, Великобритания, Германия, Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, Литва, Эстония, Мальта, Люксембург, Чехия, Кипр и Швейцария.