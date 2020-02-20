Калуга, , 18:46 — REGNUM В Калуге по состоянию на 18 февраля выявлено 137 водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. С участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения произошло 10 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Об этом 20 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

«Госавтоинспекцией Калуги продолжается практика проведения сплошных проверок водителей транспортных средств на состояние опьянения. Так, с 21 по 24 февраля на территории областного центра будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут останавливать все автомобили В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ. За управление транспортом в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления автомобилем от 1,5 до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление — лишение свободы сроком на два года», — сказала Екатерина Линькова.

Напомним, в Калуге с начала 2020 года было зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и 66 ранено.

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