Токио, , 16:52 — REGNUM Фанаты франшизы Pokemon заметили, что персонажа игр Sword & Shield «отбелили» в недавнем аниме-сериале Twilight Wings. Об этом 20 февраля сообщает игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/Pokemon/status/1229756489977520128

Геймеры отметили, что в играх Pokemon Sword & Shield тренер по имени Беа представлена как молодая темнокожая девушка. Однако в последнем эпизоде Twilight Wings её изобразили с белой кожей, что вызвало негодование у многих зрителей.

Напомним, игры Pokemon Sword & Shield вышли на гибридной консоли Nintendo Switch 15 ноября 2019 года. Оба проекта были высоко оценены геймерами и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: В японском кафе появились блюда в виде бойцов из Street Fighter