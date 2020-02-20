Далянь, Китай, , 16:45 — REGNUM В одном из районов города Далянь (Ляонин) в Китае работают два добровольца из России по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 20 февраля сообщила китайская газета Global Times. Русская девушка Кира и её отец Михаил вошли в состав волонтёров в китайском городе. Их задачей стала проверка приезжающих в Далянь на заражение при помощи тепловизоров.

Семья уже 9 лет живет в Даляне. Кира и её родители приехали из Владивостока в Китай и остановились в провинции Ляонин. Несколько дней назад Михаил и Кира узнали, что сообщество города набирает добровольцев для борьбы с эпидемией, и они решили вступить в ряды волонтёров.

Семья обычно возвращается в Россию каждый год в августе и феврале, но из-за эпидемии в этом году они решили остаться в Китае, надеясь помочь городу в борьбе с вирусом. Девушка хорошо владеет китайским языком, поэтому смогла стать волонтёром наравне с китайскими гражданами.