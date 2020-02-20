Токио, , 16:34 — REGNUM В официальном кафе компании Capcom появилось тематическое меню, посвящённое серии игр Street Fighter. Об этом 20 февраля сообщает Eurogamer.

https://twitter.com/eurogamer/status/1230443760586313728

Теперь в кафе можно заказать блюда, напоминающие бойцов Street Fighter. Так, в меню появился бургер, имитирующий стрижку Гайла, коктейль с глазной повязкой Сагата и рисовые шарики с лицом Рю.

Напомним, Street Fighter — это серия игр в жанре файтинг от японской компании Capcom. Всего франшиза насчитывает восемь проектов.

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