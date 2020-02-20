Вашингтон, , 16:27 — REGNUM В игре Broomstick League пройдут «бесплатные выходные». Об этом 20 февраля сообщает «Игромания».

Примечательно, что официальный релиз игры ещё не состоялся. Однако бесплатно поиграть в неё можно будет уже 21 февраля 2020 года.

Напомним, Broomstock League — это многопользовательская игра, имитирующая соревнования по квиддичу из книжного цикла «Гарри Поттер». Полноценный релиз состоится 5 марта 2020 года.

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