Киев, , 16:26 — REGNUM За волнениями в посёлке Новые Санжары Полтавской области стояла провокация в виде поста с фэйкового аккаунта в Facebook. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По словам журналистов, первым пост в группу «ГО «Голос Новосанжарщини» написал пользователь Maichael Paul, причём на момент публикации поста официальной информации о направлении эвакуированных из КНР в Новые Санжары не было. В тексте сообщается, что «из достоверных источников» автору стало известно, что в военном госпитале населённого пункта планируют «разместить первую группу инфицированных смертельно опасным вирусом».

Пользователь также призвал местных жителей «быть неравнодушными» и «не допустить смертельную опасность в родной дом».

Журналисты отмечают, что на странице пользователя Maichael Paul отсутствует какая-либо информация или записи. Из этого, по их словам, можно сделать вывод, что аккаунт использовался «конкретно под цель разгона паники и подстрекание людей», что дало свои плоды уже наутро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Новые Санжары местные жители утром 20 февраля перекрыли дороги, ведущие в населённый пункт, чтобы не допустить въезда на территорию транспорта с эвакуированными из Китая гражданами Украины.