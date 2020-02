Бостон, США, , 16:24 — REGNUM Sony Interactive Entertainment отказалась от участия в игровой выставке PAX East из-за «растущих опасений, связанных с коронавирусом». Об этом 20 февраля сообщает Eurogamer.

Представители компании заявили, что безопасность работников — их главный приоритет. На PAX East разработчики должны были представить демоверсию The Last of Us: Part II.

Напомним, выставка PAX East стартует в Бостоне (США) 27 февраля 2020 года. Она продлится четыре дня.

