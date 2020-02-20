Калуга, 20 февраля 2020, 18:32 — REGNUM Сотрудниками Калужской таможни во взаимодействии с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Центральной оперативной таможни была пресечена поставка психотропного вещества на территорию России. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации и.о. заместителя начальника калужской таможни по правоохранительной деятельности Максима Позднякова.
В отношении задержанного калужанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ». Статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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