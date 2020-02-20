Минск, , 14:19 — REGNUM В ходе переписи населения Белоруссии в октябре прошлого года было установлено, что в постсоветской республике проживает 9,413 446 млн человек — по большей части (53,8%) представительницы прекрасного пола. Об этом 20 февраля на пресс-конференции в Минске сообщила председатель Национального статистического комитета Белоруссии Инна Медведева.

По её словам, в переписи приняло участие 95% населения республики. Отказалась от переписи 2%.

Из принявших участие в переписи, сообщила глава Белстата, 22% сделали это по интернету и 28% «находясь на мобильном либо стационарном участке», ещё 48% были опрошены на дому.

По итогам переписи выяснилось, что численность населения постсоветской республики уменьшилась на 41 тыс человек — на 0,4% по сравнению с текущим учетом, сообщила Медведева.

Численность городского населения Белоруссии по итогам переписи 2019 года составила 7,299 989 млн человек (77,5% от общей численности), а сельского — 2,113 457 млн человек (22,5%). Причём сельское население прирастает за счёт заселения территорий близ крупных городов.

«Если посмотреть на распределение численности населения по регионам, то мы видим, что город Минск уверенно преодолел двухмиллионный рубеж», — сказала глава белорусского статкомитета.

Сейчас в Минске проживает 2,018 млн человек — каждый пятый житель Белоруссии. Миграцией приросла и Минская область, а в пяти областях численность населения сократилась.

«Фактически население переезжает туда, где выше доходы и, соответственно, благоприятнее условия проживания», — отметила Медведева.

Она также отметила, что население Белоруссии в целом стареет, наблюдается «естественная убыль населения».

Напомним, перепись населения в Белоруссии проходила с 4 по 30 октября 2019 года. Во время переписи оппозиционные СМИ сообщали о многочисленных случаях уклонения граждан от переписи и заполнения переписчиками форм без респондентов.