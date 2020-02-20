Москва, , 14:22 — REGNUM Московский метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, а также для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

В пресс-службе напомнили, что с 20 февраля действует решение правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию.

Сотрудники Московского метрополитена осуществляют мониторинг и помогают тем, кто входит в метро с признаками недомогания. При необходимости работники вызовут бригаду скорой помощи, а иностранцам могут предоставить переводчика.

Также в поездах стали в два раза чаще менять воздушные фильтры. «Параллельно продолжается регулярная обработка подвижного состава в депо с использованием специальных составов и ламп. Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции», — добавили в пресс-службе.

Москвичей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к дополнительным мерам безопасности, поскольку от этого зависит эпидемиологическая обстановка в столице.