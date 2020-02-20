Москва, , 12:56 — REGNUM Адвокат, специалист по семейному праву, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко не сомневается в успехе ГИБДД, которая решила убрать с дорог более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что в России насчитывается более 13 тыс. таких плательщиков штрафов, в частности, отметила:

«На самом деле, в масштабах страны эта статистика не выглядит такой пугающей. Тем не менее таким автомобилистам стоит уделить особое внимание. Кроме больших задолженностей по штрафам, они, скорее всего, являются потенциально опасными водителями.

Радует то, что постоянно развивающаяся система видеофиксации позволяет найти необходимый автомобиль без особых усилий. Тем более что многие злостные неплательщики зарегистрированы в Москве, в которой огромное количество камер наблюдения.

Тема долгов по штрафам обсуждается соответствующими службами уже давно. Ведь несмотря на введение 50%-й скидки при оплате штрафа за нарушение ПДД в первые 20 дней, автолюбители не спешат оплачивать «письма счастья». В итоге служба судебных приставов завалена материалами по долгам водителей».

Напомним, о начале совместной масштабной работы Госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по выявлению злостных неплательщиков штрафов сообщил «Коммерсантъ». По данным МВД, более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юридических лиц не оплатили от ста до тысячи штрафов.

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