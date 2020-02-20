Москва, , 12:43 — REGNUM Закон, направленный в том числе на продление срока действия программы материнского капитала, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Изначально инициатива была направлена на возможность использовать средства, полученные по программе маткапитала, на строительство домов на садово-огороднических участках. Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Речь, в частности, о продлении срока действия программы выплаты маткапитала. Так, закон устанавливает, что программа будет действовать до 31 декабря 2026 года.

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