Москва, , 12:42 — REGNUM Закон о расширении программы выплаты материнского капитала для семей с детьми Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Речь идёт об инициативе, направленной на уточнение норм выплаты маткапитала и возможности его использования для строительства домов. Ко второму чтению в законопроекте появились поправки, которые направлены на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В частности, закон вводит выплату материнского капитала для семей, в которых родился или был усыновлен первый ребёнок. Такие семьи получат по 466 тыс. 617 рублей. При появлении в семье второго ребёнка такие семьи получат доплату в 150 тыс. рублей.

Общая сумма материнского капитала для семей с двумя детьми в таком случае составляет 616 тыс. 617 рублей. При этом те семьи, в которых первый ребёнок появился до 2020 года и которых маткапитал на первого ребёнка не коснулся, смогут получить всю сумму при рождении второго ребёнка.

Закон также устанавливает, что размер маткапитала будет ежегодно индексироваться.

Новые нормы будут иметь обратную силу и, как поручил президент, будут действовать с 1 января 2020 года.

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