Киев, , 12:16 — REGNUM Если бы речь шла о какой-то другой стране, то происходящее утром в четверг, 20 февраля, следовало бы назвать фантастическим. Активное меньшинство «гражданского общества» большой европейской страны протестует против возвращения на Родину собственных сограждан. Пассивное большинство преимущественно помалкивает. Государство пытается прежде всего не поссориться с «активистами».

Но поскольку речь идет об Украине, то всё на своих местах — к большому сожалению для её граждан.

Читайте также: «Дикость, зоологическая реакция»: о «коронавирусных бунтах» на Галичине

Активисты из западных регионов страны, где вырос майдан и где пели когда-то про «единую страну», жгут покрышки и перекрывают дороги. То же происходит и под Полтавой. В Тернополе призывают Богородицу «не допустить эвакуированных» из КНР, таким образом пополняя список своих достоинств еще и богохульством. Самолёт нарезает тридцать кругов над Харьковской областью, потому что пилотам не разрешают посадку.

Всё это происходит в стране, где уровень вакцинации крайне низок и где не является редкостью не только корь, но и туберкулёз.

История с возвращением из охваченного коронавирусом Уханя граждан Украины в собственную страну показывает, что на Украине, мягко говоря, нет ни «прогрессивного государства», ни «сплоченного общества», как об этом любили рассказывать любители майдана. И то, что поющие под дождём и перекрывающие дороги перед соотечественниками — в меньшинстве, ничего не меняет: это меньшинство крутит большинством, как хочет.

Украина — это территория без государства, а люди, проживающие на этой территории, — просто несколько миллионов человек, никакого общества собой не представляющие.

Майдан не был первопричиной такого положения вещей — он был ярким такого положения вещей проявлением, а заодно катализатором этих абсурдно-саморазрушительных процессов. Отсутствие монополии государства на силу, «патриотизм» как легитимное прикрытие любого бреда и преступлений, тщательно культивируемое сектантство и агрессивное враньё о прошлом и настоящем, страх любой власти перед любым агрессивным меньшинством — всё это здесь.

И каждому, кто рассказывает сказки о том, что у Украины получилось, надо предлагать стать пассажиром того рейса, который не может приземлиться на собственной земле.