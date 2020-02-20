Новые Санжары, , 12:13 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины задержали десять жителей посёлка Новые Санжары, которые агрессивно вели себя и блокировали дорогу к населённому пункту, сообщила 20 февраля пресс-служба МВД Украины.

«Утром, когда работники полиции попросили людей прекратить правонарушения и разблокировать дорогу, часть граждан проявила определённую агрессивность и отказалась выполнять законные требования полицейских, и начались столкновения с полицейскими», — рассказал журналист телеканала 112.ua.

С задержанными была проведена беседа, им рассказали о юридических последствиях нарушения закона.

По данным местных изданий, население не расходится, акция протеста продолжается. Полиция перекрыла выезды из рядом расположенных населённых пунктов, а также пригнала больше количество техники, включая броневик и автобусы со спецназом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Украины показывают не лучшие человеческие качества, протестуя против размещения своих соотечественников, вывезенных из Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский осудил протесты против размещения людей, вывезенных из Китая