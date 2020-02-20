Москва, , 13:00 — REGNUM Современные дети из-за постоянного пребывания в социальных сетях рискуют вырасти с неразвитым эмоциональным интеллектом. Об этом 20 февраля на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, отсутствие социальных коммуникаций чревато потерей многих качеств. Прежде всего речь идёт лидерских качествах подрастающего поколения.

«Самый большой риск наших детей в соцсетях — потеря эмоционального интеллекта. Если ребенок будет погружен только в свой мир, он не будет эмоционально развиваться. Мы отсекаем ребенка от понятий лидерства, социальной успешности, если мы не договоримся, то лидерами станет старшее поколение. Пока мы живы — будут лидеры, а из них лидеры не получатся. Из «хулиганья» вырастали нормальные парни, которые прошли опасности», — заявила Ярославская.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе обследуют заброшенные дома после ЧП в Керчи