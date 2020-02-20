Барнаул, , 11:45 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о возможной эпидемии нового коронавируса в России, высказал сомнение в существовании какого-то ранее неизвестного способа передачи инфекции.

« Навряд ли существует какой-то еще неизвестный до сих пор способ передачи инфекции. Ведущее значение в распространении коронавирусной инфекции имеет именно воздушно-капельный путь передачи. В случае с главным врачом китайской больницы непосредственной причиной болезни и последовавшим за ней смертельным исходом послужил постоянный контакт с инфицированными пациентами. К сожалению, даже современные средства защиты не могут обеспечивать абсолютной защиты. С одной стороны, этими средствами невозможно пользоваться круглосуточно, с другой стороны, они чаще всего не позволяют полностью фильтровать и задерживать все вирусные частицы». кандидат медицинских наук Павел Шумихин Навряд ли существует какой-то еще неизвестный до сих пор способ передачи инфекции. Ведущее значение в распространении коронавирусной инфекции имеет именно воздушно-капельный путь передачи. В случае с главным врачом китайской больницы непосредственной причиной болезни и последовавшим за ней смертельным исходом послужил постоянный контакт с инфицированными пациентами. К сожалению, даже современные средства защиты не могут обеспечивать абсолютной защиты. С одной стороны, этими средствами невозможно пользоваться круглосуточно, с другой стороны, они чаще всего не позволяют полностью фильтровать и задерживать все вирусные частицы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2118 человек. Количество инфицированных граждан в стране превысило 74,5 тыс. человек. Ранее о том, что волна эпидемии коронавируса может прийти в Россию в октябре предположил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

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