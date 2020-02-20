Барнаул, 20 февраля 2020, 11:45 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о возможной эпидемии нового коронавируса в России, высказал сомнение в существовании какого-то ранее неизвестного способа передачи инфекции.
Как уже сообщало ИА REGNUM, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2118 человек. Количество инфицированных граждан в стране превысило 74,5 тыс. человек. Ранее о том, что волна эпидемии коронавируса может прийти в Россию в октябре предположил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.
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