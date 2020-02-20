Киев, , 11:43 — REGNUM В Полтавской области произошла стычка между жителями населённого пункта Новые Санжары и правоохранителями, сообщило 20 февраля издание Strana.ua.

Жители посёлка вышли на акцию протеста против размещения на карантин граждан Украины и других стран, вывезенных из Китая.

По данным журналистов, к месту проведения акции силовики подтянули БТР.

По данным МВД Украины, самолёт компании SkyUP, осуществляющий перелёт из Китая, сел в киевском аэропорту «Борисполь» для дозаправки, после чего полетит в Харьков. Все пассажиры на борту самолёта здоровы, заверили в ведомстве.

Как сообщила пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, для перевозки эвакуированных граждан выделены семь автобусов и 33 спасателя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Новых Санжар пригрозили перекрыть дорогу, если украинские власти попытаются организовать карантин в местном санатории.