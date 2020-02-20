Москва, , 11:14 — REGNUM Придерживаться так называемой средиземноморской диеты не рекомендуется при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, этот тип питания богат клетчаткой, которая может оказывать раздражающий эффект на пищеварительную систему.

Также необходимо с осторожностью подходить к составлению рациона для ребенка, поскольку в маленьком возрасте желудочно-кишечный тракт не совсем приспособлен к обилию пищевых волокон.

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Диетолог напомнила, что жители Средиземноморья имеют возможность есть свежие продукты, тогда как продаваемая в России рыба из Вьетнама и Китая не соответствует санитарным нормам. В большом количестве она может нанести вред, отметила она.

Вместе с тем Соломатина добавила, что средиземноморская диета приносит организму много пользы, поэтому по возможности следует приблизить свой рацион к данному типу питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соломатина рассказала, что дефицит в организме человека витамина D может стать причиной частых простуд в зимний и весенний периоды.

Она напомнила, что главным источником витамина D является жирная морская рыба, а больше всего его — в печени трески. Поэтому, как считает Соломатина, для его восполнения следует принимать рыбий жир.

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