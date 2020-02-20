Брянск, , 10:45 — REGNUM Несколько телефонов, спрятанных в замороженных куриных тушках, обнаружили сотрудники отдела режима и надзора ИК-1 Брянска. Запрещённые предметы пыталась пронести на территорию колонии супруга одного из заключённых. Сообщили 20 февраля в пресс-службе регионального УФСИН.

34-летняя жительница Брянска приехала на длительное свидание к мужу. С собой она собиралась пронести продукты питания. Внутрь замороженной рыбы и курицы женщина поместила упакованные в полиэтиленовую плёнку пять сотовых телефонов, 11 сим-карт и двое смарт-часов.

Длительное свидание супругов отменили, а по факту попытки передачи на режимную территорию запрещённых предметов составили административный материал, который передали в мировой суд.