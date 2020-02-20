Харьков, Украина, , 10:41 — REGNUM Самолёт, который вывез граждан Украины и ещё девяти стран из охваченного коронавирусом Уханя, кружится над Харьковской областью Украины, сообщил телеканал 112.ua.

По сообщениям журналистов, в аэропорту Харькова стоят наготове машины экстренных служб, но самолёт пока не может приземлиться, вероятно, из-за густого тумана.

По предварительной информации, людей разместят на карантин в Полтавской области в санатории МВД в посёлке Новые Санжары.

«Много разных людей начали писать о том, что Харьков не приспособлен к такой операции, и просят людей подниматься на сопротивление», — отметили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Новых Санжар угрожают заблокировать трассу, лечь под колёса транспорта и начать жечь шины, чтобы не допустить прибытия своих соотечественников на карантин.

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