Харьков, Украина, 20 февраля 2020, 10:41 — REGNUM Самолёт, который вывез граждан Украины и ещё девяти стран из охваченного коронавирусом Уханя, кружится над Харьковской областью Украины, сообщил телеканал 112.ua.
По сообщениям журналистов, в аэропорту Харькова стоят наготове машины экстренных служб, но самолёт пока не может приземлиться, вероятно, из-за густого тумана.
По предварительной информации, людей разместят на карантин в Полтавской области в санатории МВД в посёлке Новые Санжары.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Новых Санжар угрожают заблокировать трассу, лечь под колёса транспорта и начать жечь шины, чтобы не допустить прибытия своих соотечественников на карантин.
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