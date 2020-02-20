Полтава, Украина, 20 февраля 2020, 09:48 — REGNUM В Полтавской области жители села Новые Санжары заблокировали дорогу к местному санаторию, опасаясь прибытия соотечественников, вывезенных из Китая в связи с коронавирусом COVID-19, сообщило 20 февраля информационное агентство УНИАН.
Местные автомобилисты заблокировали дорогу своими транспортными средствами.
По словам заместителя председателя Новосанжарского поселкового совета Валентин Ивашина, официальной информации о размещении эвакуированных людей не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Западной Украине местные жители начали строить баррикады, чтобы не допустить размещения вывезенных из Китая граждан Украины.
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Также появились сведения о том, что карантин проведут в одном из санаториев Харьковской области.
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