Полтава, Украина, , 09:48 — REGNUM В Полтавской области жители села Новые Санжары заблокировали дорогу к местному санаторию, опасаясь прибытия соотечественников, вывезенных из Китая в связи с коронавирусом COVID-19, сообщило 20 февраля информационное агентство УНИАН.

Местные автомобилисты заблокировали дорогу своими транспортными средствами.

«В случае прибытия гостей будем жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу», — заявили протестующие.

По словам заместителя председателя Новосанжарского поселкового совета Валентин Ивашина, официальной информации о размещении эвакуированных людей не поступало.

«Решение общины — не допускать в санаторий никого из эвакуированных. Население выражает свой протест», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Западной Украине местные жители начали строить баррикады, чтобы не допустить размещения вывезенных из Китая граждан Украины.

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Также появились сведения о том, что карантин проведут в одном из санаториев Харьковской области.

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