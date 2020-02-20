Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбурге прокуратура собирает материал, чтобы обратиться в суд и потребовать расторжения исполненного контракта об «умных остановках» и возврата ситуации в первоначальное состояние. Об этом заявил прокурор региона Сергей Берижицкий, сообщает orengrad.ru.

По словам главы ведомства, основанием для обращения в суд являются существенные нарушения закона. Нарушены условиях исходной технической документации. Более того, городская власть заключила дополнительные соглашения к контрактам, что закон категорически запрещает делать.

«Как город будет выходить из этой ситуации, мне трудно пока представить, потому что работы уже выполнены. Но мы принципиально проводим эту работу, чтобы показать — следующие 500 остановок в таком режиме нельзя будет устанавливать. Общество должно четко понимать стоимость, что они увидят, и как это будет работать. Сейчас 30% той технической документации, которые были разработаны при торгах, они не выполнены. Это город признает и, как говорится, посыпает голову пеплом. Но жителям от этого не легче», — сказал прокурор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, появление в Оренбурге «умных остановок» в рамках муниципального контракта вызвало большой резонанс из-за стоимости договора, которая по мнению горожан, была сильно завышена. Общественники отметили простоту конструкций и отсутствие функций, которые подразумевались согласно условиям контракта. После разразившегося скандала, ряд аналогичных закупок был приостановлен.

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