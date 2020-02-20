Чебоксары, , 09:06 — REGNUM Шеф-редактор ИА REGNUM в Чебоксарах Наталия Николаева получила благодарность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова за «высокий профессионализм и качественную работу». Её вручил в Казани заместитель приволжского полпреда Игорь Буренков.

Благодарность от приволжского полпреда Игоря Комарова

18 — 19 февраля в Казани Игорь Буренков провёл плановое совещание с представителями правительств Марий Эл, Татарии и Чувашии по вопросам внутренней политики. Был рассмотрен ход подготовки к Единому дню голосовании 13 сентября, обсуждены вопросы повышения информированности населения о реализуемых в регионах национальных проектах и их промежуточных результатах.

Благодарность от приволжского полпреда Игоря Комарова

Заместитель приволжского полпреда акцентировал внимание на адресной работе органов власти с обращениями граждан и подчеркнул, что каждый вопрос должен прорабатываться по существу, без «административного футбола» и отписок. Отдельное внимание было уделено освещению в прессе событий Года памяти и славы, а также культурным, просветительским и памятным мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Игорь Буренков также вручил шеф-редактору ИА REGNUM Наталии Николаевой благодарность от имени приволжского полпреда Игоря Комарова за «высокий профессионализм и качественную работу в информационном поле Приволжского федерального округа».

Благодарность от руководителя следственного управления СКР по Чувашии Александра Полтинина

В декабре и январе Наталия Николаева получила благодарности от руководителей управления Россельхознадзора по Чувашии Алексея Палькина и следственного управления СКР по Чувашии Александра Полтинина.