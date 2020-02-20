Барнаул, , 08:12 — REGNUM В социальных сетях набирает обороты скандал вокруг старого сайта профессионального образовательного учреждения «Алтайский государственный колледж» (АГК), на главной странице которого общественники обнаружили действующие ссылки на ресурсы, рекламирующие услуги женщин с низкой социальной ответственностью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так выглядит главная страница старого сайта профессионального образовательного учреждения «Алтайский государственный колледж» Цитата с сайта altgk.ru по состоянию на утро 20 февраля 2020 года

Тем любопытнее кажется текст из размещённого рядом обращения директора колледжа Любови Гражданкиной, где, в частности, сказано: «Сегодня на рынке труда востребованы не просто специалисты, а лидеры своей профессии, креативно мыслящие, способные быстро перестраивать свою профессиональную деятельность в условиях современного производства, готовые анализировать ситуацию и прогнозировать развитие профессиональных событий. Таких специалистов уже много лет готовят в нашем колледже».

В колледже корреспонденту «ТОЛКа» рассказали, что домен, о котором идет речь, больше не принадлежит образовательному учреждению, поэтому удалить интим-разделы из меню программисты колледжа не могут. Сейчас портал АГК расположен на странице www.алтгк.рф. К решению проблемы подключили прокуратуру.