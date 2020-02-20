Токио, , 08:11 — REGNUM Еще у двоих граждан РФ на круизном лайнере Diamond Princess в Японии обнаружен коронавирус, сообщает российское посольство в Токио.

«В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что в ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess был поставлен в японском порту Иокогама на карантин из-за того, что на борту произошла вспышка коронавируса Covid-2019. 18 февраля японские власти разрешили покинуть лайнер здоровым пассажирам. Ожидается, что все они покинут судно к 21 февраля.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2118 человек. Количество инфицированных граждан в стране превысило 74,5 тыс. человек. Общее число выздоровевших достигло более 16,1 тыс. человек.

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