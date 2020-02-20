Харьков, Украина, , 08:11 — REGNUM Граждан Украины и других стран, вывезенных из Китая, могут разместить в санатории в Харьковской области, сообщил 19 февраля ресурс «Главное» со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, речь идёт о базе отдыха имени Соича в посёлке Старый Салтов. Самолёт с 45-ю гражданами Украины и 28-ю гражданами девяти стран должен прибыть в киевский аэропорт «Борисполь» утром 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области местные жители устроили акцию протеста против размещения эвакуированных из Китая соотечественников в местном санатории. На подъезде к учреждению они начали строить баррикады и запасать покрышки.

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