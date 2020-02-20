Новосибирск, , 07:55 — REGNUM Министерство труда и социального развития Новосибирской области уволило руководителя Новосибирского дома ветеранов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее находящиеся в доме ветеранов постояльцы и волонтеры сообщили об издевательствах. Уточнялось, что выплаты по инвалидности у них забирают, лежачих стариков привязывают к кроватям, их оскорбляют и плохо кормят.

«Региональное министерство труда и социального развития совместно с прокуратурой Новосибирской области и заинтересованными контрольно-надзорными органами — управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области — проводит выездные проверки в учреждении ГАУ НСО стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» по обращению некоммерческой организации в части проверки достоверности фактов нарушения прав и условий проживания пожилых граждан в стационарном учреждении», — прокомментировали в региональном минтруда.

Отмечается, что в настоящее время в доме ветеранов усилен контроль качества оказания услуг, а также проводится дополнительная санитарно-гигиеническая обработка.