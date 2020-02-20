Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM Родителей Ани Новожиловой, которые собирают на лечение дочери 160 млн рублей, вызвали в Следственный комитет. Об этом мать девочки Светлана Новожилова написала в Instagram.

Следователи просили дать пояснения по поводу сбора средств на лекарственный препарат.

«В ходе дачи пояснений подтвердился факт того, что невозможно осуществить лечение необходимым препаратом за счет государства», — сказала Новожилова.

Следователи проверят невозможность оказания необходимой квалифицированной помощи для больных спинально-мышечной атрофией, добавила мать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный гражданин перечислил 12 млн рублей на лечение девочки из ХМАО. Ребёнок страдает онкологическим заболеванием.

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