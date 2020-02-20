Екатеринбург, , 06:35 — REGNUM Екатеринбургские казаки организовали на улицах города антикоронавирусный патруль. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил изданию атаман Геннадий Ковалёв, казачьи добровольцы выходят по понедельникам и пятницам в микрорайоне Семь Ключей — рядом с рынком «Таганский ряд», где работают много китайцев. Они обращают внимание на людей, похожих на граждан КНР, особенно если те выглядят больными.

«Предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке», — сказал Ковалёв.

В рейд казаки выходят по трое. У каждого члена патруля есть одноразовые маски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

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