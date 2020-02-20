Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM В Свердловской области родители пятимесячной девочки собирают на лекарство дня неё 160 млн рублей. У ребёнка спинальная мышечная атрофия, пишут местные СМИ.

Сбором денег заинтересовались следователи. Родителей вызвали в Следственный комитет. Об этом в инстаграм сообщила её мать Светлана Новожилова. Они потребовали от семьи объяснений по поводу сбора денег. В ходе беседы подтвердился тот факт, что за счёт государства провести это лечение невозможно.

В СКР заверили, что по факту проблем детей со спинальной мышечной атрофией проведут проверку. По её итогам примут соответствующее решение.

Как пишут местные СМИ, деньги нужны на покупку препарата «Золгенсма», который выпускается в США. Один укол такого лекарства стоит примерно 160 млн рублей, сообщает «Новый день». Родители юной свердловчанки продолжают сбор средств. Как пишет Znak.com, пока удалось собрать лишь 41 млн рублей.

Ранее родители ребёнка обращались за помощью к отечественным медикам, но те не смогли эффективно помочь.

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