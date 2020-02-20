, 06:13 — REGNUM Гипотеза о том, что новый тип коронавируса через какое-то время может приобрести хроническую форму болезни и распространяться как эпидемиологический грипп, выдвинута вице-президентом Китайской академии инженерных наук, специалистом в сфере тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнем в ходе интервью Центральному телевидению Китая.

По словам Ван Чэня, заболевание с высоким показателем заражения и большой патогенностью, каким является COVID-19, может долгое время продолжать передаваться между людьми. Эксперт отметил, что вероятность этой гипотезы достаточно высока и всем нужно быть готовыми к этому заболеванию.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля врачи Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями Хабаровского края предупредили, что грипп представляет большую угрозу, чем новый коронавирус, являясь самой опасной и смертоносной инфекцией в мире.