Бердск, Новосибирская область, , 06:01 — REGNUM В Бердске на предприятии «Медсклад» запустили новое производство тканевых масок широкого назначения. По данным правительства Новосибирской области, в ближайшее время продукция этой производственной линии «поможет обезопасить жителей региона от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путём», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что это первое подобное предприятие в области и организовано оно в связи с возросшей потребностью. В ближайшие несколько месяцев производственная линия заработает в полную мощность.

«В настоящее время предприятие находится в процессе технологической наладки оборудования и подготовки образцов для лицензирования в Росздравнадзоре. Совместно с руководством Минпромторга России мы поддерживаем нашего производителя, и делаем все, чтобы он получил нужные разрешения и занимался реализацией продукции в том числе через аптечные сети», — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

По словам министра, заказы на поставку масок поступают со всей России, Китая, Казахстана и Монголии, но приоритеты будут отданы обеспечению масками жителей Новосибирской области и Российской Федерации.

Производство сможет обеспечить ежесуточный запас в размере от 50 до 80 тысяч масок. Маски могут применяться в любых сферах (на пищевом производстве, в местах большого скопления людей и т.д.) и имеют весь функционал медицинских. После завершения всех процедур лицензирования, они могут использоваться в том числе в медицинских учреждениях.