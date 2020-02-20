Пекин, , 05:34 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 114 — до 2118 человек. Об этом 20 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Количество инфицированных граждан в стране превысило 74,5 тыс. человек. Общее число выздоровевших достигло более 16,1 тыс. человек.

По данным на утро 20 февраля, в провинции Хубэй жертвами коронавируса стали 2029 человек, при количестве заболевших 62 тыс. человек. Одновременно в провинции зафиксировано 10,3 тыс. выздоровевших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 февраля, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2004 человек, более 74,1 тыс. оказались заражены. Выздоровели и были выписаны из больниц 14,3 тыс. человек.

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