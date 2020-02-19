Москва, , 18:01 — REGNUM Фракция КПРФ Московской городской думы подготовила и направила в законодательное собрание города законопроект об отмене повышения пенсионного возраста в России. Об этом 19 февраля заявил депутат Евгений Ступин на заседании столичного парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту, пенсионный возраст для граждан РФ по старости должен составить, как и раньше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. При этом гражданам, которые не получили выплаты по причине повышения возраста выхода на пенсию предусмотрены денежные компенсации.

По мнению авторов законопроекта, у государства есть ресурсы для того чтобы отменить повышение пенсионного возраста. В частности, источника расходов указан фонд национального благосостояния, который превысил 7,7 трлн рублей.

Ступин призвал коллег из фракции «Единая Россия» Мосгордумы поддержать законопроект и вынести его в качестве законодательной инициативы федерального уровня в Государственную думу РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году