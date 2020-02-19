Посёлок Суземка, Брянская область, , 17:49 — REGNUM Принял Присягу гражданина РФ и получил гражданство 99-летний житель Суземского района Брянской области, сообщили 19 февраля в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские вручили ветерану паспорт и пожелали крепкого здоровья.

Анатолий Сотников родился в 1921 году. В годы войны он воевал на Западном фронте, после ранения и выздоровления был направлен на Сталинградский фронт, а с ноября 1944 года воевал на Белорусском фронте. Награждён орденом Отечественной Войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За оборону Сталинграда», «За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и многими другими.

Ветеран переехал к дочери в Брянскую область в 2019 году. До этого времени, по данным телеканала «Городской», Анатолий Сотников жил на Украине.