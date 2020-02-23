23 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

В период между праздниками рассказываем, что подарить своей второй половине или хорошему другу-геймеру. О том, почему Nintendo Switch идеальная «кооперативная консоль», — читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 10:41 — REGNUM В период подготовки к Дню защитника отечества (а заодно ко Дню всех влюблённых и Международному женскому дню) ежегодно начинается нервная гонка под названием «Что же подарить?». Обычно в этот период крупные издательские компании запускают целые серии тематических скидочных марафонов, предлагая товары «для настоящих мужчин». В эти дни по сниженной цене можно приобрести игры, консоли и различные аксессуары — зачастую даже актуальные новинки и AAA-проекты, подходящие под тематику праздника. По мнению корреспондента ИА REGNUM, в 2020 году девушкам стоит обратить внимание на продукцию Nintendo. Ведь, как известно, лучший подарок — тот, в который можно играть вместе.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

Nintendo Switch — «консоль для пар»

Действительно, готовя Switch к выпуску на рынок, разработчики из Nintendo добились удивительного результата — они создали идеальную «кооперативную консоль» (речь идёт об оригинальной Switch, а не о Lite-версии). В отличие от своих собратьев Switch сразу поставляется с двумя полноценными контроллерами (например, в случае с PS4 для совместной игры придётся покупать ещё один геймпад стоимостью около четырёх тысяч рублей), а вся базовая коллекция игр на нём рассчитана как на одиночное, так и на совместное прохождение.

При этом, играя в Switch, каждая пара найдёт «формат под себя». Кому-то захочется подключить консоль к телевизору и играть в неё на манер PS4 или Xbox One. Кто-то наоборот предпочтёт положить экран приставки на кровать и устроить «лежачее прохождение». А благодаря встроенным в джойконы (контроллеры на Nintendo Switch) гироскопам особенно активные пары смогут превратить спокойный вечер в настоящее спортивное соревнование — львиная доля игр на Switch поддерживает (и даже поощряет) активные движения руками и телом.

Для геймерских пар, любящих путешествовать, гибридная консоль от Nintendo станет приятным подспорьем для частых поездок. «Разложить» Switch можно в самолёте, поезде и даже машине — единственным фактором, отвлекающим от комфортной игры, здесь станет тряска самого транспортного средства.

А во что играть?

Как уже было сказано, почти все флагманские проекты Nintendo рассчитаны на совместную игру. Среди них стоит особенно отметить:

Super Smash Bros. Ultimate

Жанр: файтинг

Количество игроков: до восьми

Super Smash Bros. Ultimate не просто так стала «Лучшим файтингом 2019 года» по версии The Game Awards. В неё легко научиться играть (и невероятно сложно достичь мастерства), а в ростере из 70+ бойцов каждый игрок найдёт себе персонажа по вкусу. При этом сражаться можно как против друг друга, так и в одной команде — останется лишь пригласить друзей с парой дополнительных джойконов или найти оппонентов в интернете.

Mario Kart 8 Deluxe

Жанр: аркадный гоночный симулятор

Количество игроков: до восьми

Как и в случае с Super Smash Bros. Ultimate, играть в Mario Kart 8 Deluxe в локальном кооперативе могут до восьми человек (и до четырёх с разделённым экраном). Десятки отличающихся друг от друга трасс, более сорока персонажей и несколько видов активного оружия, чтобы испортить гонки своей второй половине, — что ещё нужно для нескольких весёлых вечеров за одной консолью?

Super Mario Party

Жанр: игра для вечеринок

Количество игроков: до четырёх

Стоит отметить, что, исходя из названия, Super Mario Party — игра именно «для вечеринок», а соревноваться вдвоём в ней будет не слишком интересно. Тем не менее если пригласить домой друзей с парой дополнительных джойконов, то весёлый вечер обеспечен. Super Mario Party предлагает геймерам более 100 забавных соревновательных мини-игр, кооперативный режим, имитирующих рафтинг, и «классический» режим — аналог настольных игр-бродилок.

«Марио и Соник на Олимпийских играх в Токио»

Жанр: спортивный симулятор

Количество игроков: до восьми

Эта игра подойдёт любителям активных развлечений. Она поддерживает больше 30 различных видов спорта, в которых можно соревноваться вместе с друзьями или своей второй половиной. Карате, стрельба из лука, прыжки в длину, сёрфинг — всё это требует внимательности, сноровки и стремления победить (или просто весело провести время).

Splatoon 2

Жанр: соревновательный шутер

Количество игроков: до восьми

В отличие от «традиционных» шутеров, в Splatoon 2 не обязательно уничтожать всех врагов. Главная задача здесь — закрасить территорию противника краской. На чьей «базе» больше краски соперника, тот и проиграл. Соревноваться в подобном формате можно как с одной консоли, так и с нескольких — так получится настоящий LAN-турнир на восемь человек. А для любителей более «камерной» игры предусмотрен кооперативный режим на четырёх игроков и сюжетный на одного.

Стоит отметить, что все указанные выше игры также поддерживают и сольное прохождение, поэтому не стоит бояться запускать их в одиночку. Помимо «фирменных» проектов от Nintendo, на Switch можно поиграть и в портированные игры с других платформ. Для совместного прохождения особенно весело будет опробовать: Cuphead, Diablo III, Rayman Legends, игры серии Mortal Kombat, Brothers: A Tale of Two Sons и др.

Дорого и сложно

При всех перечисленных плюсах, у Switch (как и всех продуктов Nintendo) есть один огромный минус — цена. Если сама консоль сейчас стоит около 22 тыс. рублей (что вполне соизмеримо с PS4 и Xbox One), то игры на неё редко стоят дешевле 4,5 тыс. рублей. При этом, в отличие от конкурентов, Nintendo редко делает серьёзные скидки на свою продукцию в онлайн-магазине. Единственный «бюджетный» выход в такой ситуации: лично мониторить скидки на картриджи в розничных точках продаж или искать игры «с рук».

Тем не менее, как обладатель Nintendo Switch, могу с уверенностью заявить, что полученные от этой консоли приятные впечатления полностью перекрывают все затраты. Особенно если рядом с вами есть верный друг и напарник, готовый разделить джойкон и время за совместным прохождением.

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