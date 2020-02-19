Озёры, Московская область, , 14:59 — REGNUM Пациента Озерской центральной районной больницы Подмосковья отправили на дополнительное обследование в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте больницы.

По данным медучреждения, это первый случай перевода в специализированный инфекционный стационар пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, зарегистрированный Озерской ЦРБ. По словам заместителя главного врача больницы Михаила Сизова, молодого человека, который недавно вернулся из Китая, направили на обследование в Домодедово.

«Молодой человек после возвращения из Китайской народной республики находился дома под наблюдением врачей нашей больницы. Патронаж, сопровождавшийся осмотром и сбором необходимых анализов, должен был продлиться две недели. Но наш пациент пожаловался на першение в горле. Согласно инструкции Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора он был сразу же изолирован и госпитализирован в инфекционный центр Домодедовской ЦРБ для проведения более детальных обследований», — заявил Сизов.

Под наблюдением у медиков находятся также все члены семьи госпитализированного.