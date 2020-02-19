Озёры, Московская область, 19 февраля 2020, 14:59 — REGNUM Пациента Озерской центральной районной больницы Подмосковья отправили на дополнительное обследование в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте больницы.
По данным медучреждения, это первый случай перевода в специализированный инфекционный стационар пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, зарегистрированный Озерской ЦРБ. По словам заместителя главного врача больницы Михаила Сизова, молодого человека, который недавно вернулся из Китая, направили на обследование в Домодедово.
Под наблюдением у медиков находятся также все члены семьи госпитализированного.