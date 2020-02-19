Киев, 19 февраля 2020, 15:03 — REGNUM Власти ЛНР рассчитались за потреблённую воду, передав украинской стороне 58 тонн мелочи, заявил заместитель директора Попаснянского райводоканала Евгений Лысенко, сообщило 19 февраля издание Liga.net.
По словам чиновника, передача денег проходит на мосту в районе населённого пункта Счастье и продлится около трёх дней.
Мешки с монетами работники водоканала носят через мост и складывают в машины инкассации.
Лысенко добавил, что у Донбасса есть непогашенный долг за 2016 год в размере 170 млн гривен, или примерно $6,9 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Украины пригрозило лишить жителей Донбасса водоснабжения, если они не погасят долг перед украинскими коммунальными предприятиями.
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