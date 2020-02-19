Киев, , 15:03 — REGNUM Власти ЛНР рассчитались за потреблённую воду, передав украинской стороне 58 тонн мелочи, заявил заместитель директора Попаснянского райводоканала Евгений Лысенко, сообщило 19 февраля издание Liga.net.

«Обычно это было в гривнах с купюрами крупными 200, 100. Последний раз они нам дали по две грн и пять грн 24 млн. Сейчас речь идёт о 15−16 млн грн. В этот раз они нам дают мелочью. Знаю, что по 25 кг мешки полиэтиленовые», — рассказал он.

По словам чиновника, передача денег проходит на мосту в районе населённого пункта Счастье и продлится около трёх дней.

Мешки с монетами работники водоканала носят через мост и складывают в машины инкассации.

«Это издевательство над нами и над нашими сотрудниками предприятия», — отметил он.

Лысенко добавил, что у Донбасса есть непогашенный долг за 2016 год в размере 170 млн гривен, или примерно $6,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Украины пригрозило лишить жителей Донбасса водоснабжения, если они не погасят долг перед украинскими коммунальными предприятиями.

Читайте также: Украина может лишить территорию ДНР водоснабжения