Москва, , 12:39 — REGNUM Правительственный законопроект о расширении программы маткапитала и продление срока действия программы Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Речь идёт о законопроекте, который в целом направлен на расширение программы материнского капитала в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

Так, программа материнского капитала для семей с детьми будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы рассчитывают принять закон в третьем чтении до 20 февраля, чтобы уже 26 февраля его смог рассмотреть Совет Федерации.

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